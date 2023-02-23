ارتفاع أرباح "بوبا العربية" بنسبة 38% إلى 863 مليون ريال في 2022

أظهرت نتائج شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، ارتفاع صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 37.9% في 2022، إلى نحو 862.57 مليون ريال، مقابل نحو 625.57 مليون ريال في 2021.

وأرجعت "بوبا العربية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، ارتفاع الأرباح السنوية، إلى ارتفاع في صافي دخل الاكتتاب والدخل الإجمالي للأنشطة الأخرى بمبلغ 132.61 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، أي بارتفاع قدره 10.8%.

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وأضافت أن ذلك جاء مدفوعا بارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 2.26 مليار ريال على أساس سنوي، بزيادة 21.3%، وقابل الارتفاع زيادة في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ نحو 1.88 مليون ريال بارتفاع 20.8%، بالإضافة إلى زيادة تكاليف اقتناء الوثائق والتكاليف الأخرى بمبلغ 251.1 مليون ريال بارتفاع قدره 73.1% مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت إيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى بنحو 277.8 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، بارتفاع قدره 93.2%.