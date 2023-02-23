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شركة الأسمنت العربية
شركة الأسمنت العربية
سوق السعودية

الأرباح السنوية لـ"أسمنت العربية" ترتفع 12.1% إلى 181 مليون ريال

970.9 مليون ريال مبيعات الشركة في 2022

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح شركة "الأسمنت العربية" بنسبة 12.07% في 2022 إلى نحو 181 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 161.5 مليون ريال في 2021.

وقالت شركة "أسمنت العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب ارتفاع صافي الربح في 2022، على أساس سنوي، يعود بصفة رئيسية إلى ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وارتفاع صافي الإيرادات الأخرى.

"ودعم الأرباح السنوية في 2022، انخفاض تكاليف التمويل، وانخفاض مخصص الزكاة والضريبة على الرغم من انخفاض كمية وقيمة المبيعات في الشركة الأم بسبب انخفاض مبيعات التصدير وانخفاض كمية وقيمة المبيعات في الشركة التابعة في الأردن".

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وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 6.03% في 2022 إلى 970.9 مليون ريال، مقارنة بمبيعات بقيمة 1.03 مليار ريال في 2021.

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