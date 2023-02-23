اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الخزف السعودي
شعار شركة الخزف السعودي
سوق السعودية

"الخزف السعودي" تعتزم توزيع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2022

بحصة 0.5 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة الخزف السعودي عن موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 21 فبراير على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2022م، بإجمالي نحو 39.97 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 79.97 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في اليوم الرابع عشر من شهر مارس 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيكون تاريخ التوزيع في 28 مارس 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة تعتزم إعادة 77 قطعة أثرية منهوبة من اليمن الولايات المتحدة تعتزم إعادة 77 قطعة أثرية منهوبة من اليمن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط