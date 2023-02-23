سوق السعودية
"الخزف السعودي" تعتزم توزيع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2022
بحصة 0.5 ريال للسهم
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أعلنت شركة الخزف السعودي عن موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 21 فبراير على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2022م، بإجمالي نحو 39.97 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 79.97 مليون سهم.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
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وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في اليوم الرابع عشر من شهر مارس 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وسيكون تاريخ التوزيع في 28 مارس 2023.
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