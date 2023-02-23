"الخزف السعودي" تعتزم توزيع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2022

أعلنت شركة الخزف السعودي عن موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 21 فبراير على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2022م، بإجمالي نحو 39.97 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 79.97 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

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وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في اليوم الرابع عشر من شهر مارس 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيكون تاريخ التوزيع في 28 مارس 2023.