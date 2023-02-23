السماح لـ"بيتك" بإنشاء برنامج صكوك بقيمة 4 مليارات دولار

قال بيت التمويل الكويتي "بيتك" اليوم الخميس إنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي لإنشاء برنامج صكوك بقيمة لا تتعدى 4 مليارات دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وقال بيتك وهو أكبر بنك إسلامي في البلاد في بيان لبورصة الكويت، إن البنك المركزي وافق له أيضا على طرح الإصدار الأول من هذا البرنامج بقيمة لا تتجاوز مليار دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

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كانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أفادت في تقرير صدر عنها مؤخرا بأن إصدار البنوك الكويتية للديون سيستمر بالانخفاض في 2023 في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين في أسواق الديون وارتفاع أسعار النفط، ما يدعم سيولة القطاع المصرفي.

وأضافت أن إصدارات الدين انخفضت إلى 665 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2022، مبينة أن ذلك جاء في أعقاب زيادة إصدارات ديون البنوك الكويتية إلى 1.142مليار بـ2021 مقابل 714 مليوناً في العام السابق له، و475 مليوناً في 2019، إذ بلغ إجمالي الديون المستحقة 3210 ملايين دينار نهاية 2021.