بنك "ويلز فارغو" الأميركي يقلص مئات الوظائف في وحدة الرهون العقارية

قام بنك "ويلز فارغو" الأميركي Wells Fargo بتقليص مئات الوظائف في وحدة الرهون العقارية، إذ يأتي ذلك بعد أن أعلن مؤخرا عن استراتيجية جديدة تتضمن التخارج من نشاط الإقراض كبنك مراسل.

وقام البنك هذا الأسبوع بالاستغناء عن أكثر من 500 موظف، معلنا أيضا عن نيته بتقليص محفظة القروض لديه.

مادة اعلانية

تجدر الإشارة إلى أن JPMorgan Chase & Co قام هذا الشهر بخطوة مماثلة، حيث استغنى عن مئات الوظائف في وحدته للرهون العقارية.