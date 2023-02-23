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بنك "ويلز فارغو" الأميركي يقلص مئات الوظائف في وحدة الرهون العقارية

البنك أعلن مؤخراً عن استراتيجية جديدة تتضمن التخارج من نشاط الإقراض كبنك مراسل

دبي - العربية.نت
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قام بنك "ويلز فارغو" الأميركي Wells Fargo بتقليص مئات الوظائف في وحدة الرهون العقارية، إذ يأتي ذلك بعد أن أعلن مؤخرا عن استراتيجية جديدة تتضمن التخارج من نشاط الإقراض كبنك مراسل.

وقام البنك هذا الأسبوع بالاستغناء عن أكثر من 500 موظف، معلنا أيضا عن نيته بتقليص محفظة القروض لديه.

تجدر الإشارة إلى أن JPMorgan Chase & Co قام هذا الشهر بخطوة مماثلة، حيث استغنى عن مئات الوظائف في وحدته للرهون العقارية.

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