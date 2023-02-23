"دار الأركان" تدرج شركة تابعة لها في السوق الرئيسية لبورصة لندن

أعلنت شركة "دار الأركان للتطوير العقاري"، عن إدراج شركتها الدولية "دار جلوبال" في قطاع الإدراج الأساسي ضمن القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) والسوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية المدرجة (LSE)، بقيمة سوقية قدرها 2.5 مليار ريال.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان" يوسف الشلاش: "يشكل إدراج دار جلوبال في بورصة لندن لحظة تاريخية تدعو للفخر. فبعد نجاحنا في إرساء نهج مميز للتطوير العقاري في المملكة، نعتقد أن الوقت قد حان لتنويع عروض المجموعة عبر المجتمعات الدولية من خلال دار جلوبال. وتعد لندن المكان الأمثل لإدراج دار جلوبال كونها تحقق تطلعاتنا في الوصول إلى طيف أوسع من المستثمرين والشركاء في سوق العقارات الفاخرة العالمية. ونتوجه بجزيل الشكر إلى وزارة الاستثمار في المملكة على توفيرها كافة التسهيلات اللازمة لدعم الجهود التوسعية ومساعدتنا في نشر العلامة التجارية للمملكة عبر العالم".

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وقالت "دار الأركان" في بيان اليوم الخميس، إنها أصبحت إحدى أوائل الشركات السعودية التي تدرج في بورصة لندن.

وبالاستناد إلى إرث "دار الأركان" التي تعد من أكبر الشركات العقارية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، تبدأ "دار جلوبال" رحلتها كشركةٍ عقاريةٍ دوليةٍ تركز بالدرجة الأولى على تطوير المنازل الدولية ومنازل العطلات الفاخرة لعملائها العالميين في مجموعة من أبرز المواقع المنتقاة بعناية عبر منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، ويشمل ذلك وسط مدينة دبي وقطر وعمان ولندن بالإضافة إلى منطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

وفي إطار سعيها لبناء محفظة استثمارية قوية، تتعاون الشركة مع علامات تجارية عالمية على غرار "ميسوني" و"W للفنادق" و"فيرساتشي" و"إيلي صعب" و"أوتوموبيلي باجاني"، و"أوتوموبيلي لامبورغيني".

وتضم محفظة الشركة 11 مشروعاً متميزاً في 6 بلدان مختلفة؛ منها 3 مشاريع من المقرر اكتمالها في الربع الأخير من عام 2023 هي Urban Oasis، وبرج Da Vinci في دبي، وسدرة في البوسنة.