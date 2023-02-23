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كيان السعودية مناسبة
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
سوق السعودية

"كيان السعودية" تتحول للخسارة بقيمة 1.24 مليار ريال في 2022

نتيجة انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وارتفاع في متوسط تكلفة اللقيم

دبي - العربية.نت
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تحولت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، إلى تسجيل خسائر نحو 1.24 مليار ريال في العام 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 2.39 مليار ريال في 2021.
وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أرجعت "كيان للبتروكيماويات" سبب الخسارة إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.

وارتفاع في متوسط تكلفة اللقيم على الرغم من ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة لمنتجات الشركة، بالإضافة إلى أن تكاليف التمويل قد ارتفعت.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 11.85% إلى نحو 11.16 مليار ريال في 2022، مقارنة بنحو 12.66 مليار ريال في 2021.

بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 575 مليون ريال ما يمثل 3.8% من رأس المال.

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