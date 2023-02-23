"كيمانول" تعتزم القيام بإيقاف مجدول لمصنعي الميثانول والأماين لمدة 17 يوماً

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" عن عزمها القيام بإيقاف مجدول لمصنعي الميثانول والأماين لمدة 17 يوماً اعتباراً من 25 فبراير 2023 وحتى 14 مارس 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الإيقاف بهدف القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة بغرض الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمصنعين واعتماديتهم.

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وأضافت الشركة أنها ستقوم لاحقاً بالإعلان عن عودة التشغيل التجاري لكلا المصنعين عند الانتهاء من أعمال الصيانة المذكورة أعلاه، علماً بأن هذا الإجراء لن يؤثر على سير أعمال بقية مصانع الشركة.

وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذا التوقف سيظهر في النتائج المالية للربع الأول من عام 2023.