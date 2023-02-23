"لوسيد" تسلم 1932 مركبة خلال الربع الرابع من 2022

سجلت شركة لوسيد إيرادات في الربع الرابع من العام الماضي بقيمة 258 مليون دولار، ليبلغ إجمالي السيولة لديها 4.9 مليار دولار بنهاية 2022.

ومن المتوقع أن تستخدم الشركة هذه السيولة لتمويل عملياتها حتى الربع الأول من عام 2024 على الأقل.

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وأنتجت لوسيد نحو 3500 سيارة في منشأة التصنيع في ولاية أريزونا، وسلّمت 1932 مركبة خلال الربع الرابع.

أما الإيرادات السنوية للشركة فسجلت 608 ملايين دولار، علما أنها كانت قد أنتجت 7180 مركبة وسلمت 4369 منها في العام الماضي.

وأعلنت لوسيد عن توجيه الإنتاج السنوي لهذا العام ليبلغ 14 ألف مركبة.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يملك حصة تتجاوز الـ 60% في الشركة.