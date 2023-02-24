اقتصاد الإمارات
وثيقة: بنك الشارقة يفوض بنوكا لإصدار سندات دولارية غير مضمونة
لأجل خمس سنوات
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أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك أن بنك الشارقة اتفق مع بنوك لترتيب سلسلة اجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبل الإصدار المقرر لسندات مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.
وعين البنك المدرج في بورصة أبوظبي، وتملك حكومة إمارة الشارقة 17.2%من أسهمه، بنك أبوظبي التجاري، وبنك إيه.بي.سي وكريدي أغريكول سي.آي.بي والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجي بي مورغان، والمشرق لترتيب الاجتماعات في الشرق الأوسط وآسيا وبريطانيا اعتبارا من 27 فبراير/شباط.
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وأفادت الوثيقة بأن إصدار سندات دولارية من الدرجة الأولى غير مضمونة لأجل خمس سنوات سيتبع ذلك، وفقا لظروف السوق.
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