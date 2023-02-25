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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 شركات إيرانية بسبب دعمها لروسيا

أوروبا توسع عقوباتها المفروضة على طهران

دبي - العربية.نت
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فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 7 شركات إيرانية بسبب دعمها لروسيا.

وجاءت العقوبات الأوروبية ضمن حزمة العقوبات العاشرة ضد موسكو، وستوقع العقوبات "على 7 شركات إيرانية لإنتاج الطائرات المسيرة، التي استخدمها العسكريون الروس في النزاع مع أوكرانيا بما فيها، استخدامها ضد البنية التحتية المدنية".

وخلال الأسبوع الماضي، وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على إيران بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، وأدرج كيانين قانونيين و32 شخصاً، بينهم وزيرا الثقافة والتعليم ومسؤولون في المخابرات ومشرعون، والذين يتهمون بالارتباط بالقمع الأمني للمتظاهرين، حسبما أفادت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

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وجاء في الصحيفة: "وفقا لالتزام الاتحاد الأوروبي بحل جميع القضايا ذات الأهمية فيما يتعلق بإيران، بما في ذلك حالات حقوق الإنسان، يجب إدراج 32 فردًا وكيانين في قائمة الأفراد والكيانات والمنظمات والهيئات التي تُطبق ضدها تدابير تقييدية".

وقال الاتحاد الأوروبي إنه فرض تجميد أصول وحظر سفر على 32 مسؤولا وجمد الأصول التي تملكها المنظمتان لتورطهم "في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران".

وفرض التكتل الذي يضم 27 دولة 4 جولات من العقوبات بالفعل، على مسؤولين ومنظمات إيرانية – بينهم وزراء وضباط عسكريون وشرطة الأخلاق الإيرانية- بسبب انتهاكات حقوقية مزعومة.

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