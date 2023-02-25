"مدن" السعودية تستقطب استثمارات جديدة بأكثر من مليار ريال

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عددًا من العقود والاتفاقيات لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات بالمملكة بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.069 مليار ريال.

وكشفت الهيئة، عن ارتفاع أعداد المصانع الغذائية إلى 1171 مصنعًا بإجمالي مساحات تقارب 10 ملايين متر مربع بحلول نهاية العام المنتهي في 2022.

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جاء ذلك، على هامش مشاركتها في معرض الخليج للأغذية "Gulfood23" والمقام في إمارة دبي في الفترة بين 20 – 24 فبراير الحالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

واستعرضت الهيئة بيئتها الصناعية وخدماتها ومنتجاتها التي تمكن لتوطين الصناعات الغذائية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، طبقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرات الموكلة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

وفي إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي بالقطاعات الحيوية لتنويع قواعد الاقتصاد الوطني، وللمساهمة في توطين 85% من إجمالي الطلب في سوق الغذاء بالمملكة، وقعت "مدن" اتفاقية مع شركة وادي الأردن للصناعات الغذائية "البيروتي" لإنشاء مصنع في المدينة الصناعية الثانية بجدة على مساحة 15 ألف م2 واستثمارات تقارب 50 مليون ريال لإنتاج الحبوب والبقوليات.

كما وقعت اتفاقية مع شركة الألبان الدنماركية الكويتية "كي دي دي"لاستثمار 375 مليون ريال في إنشاء مصنع على مساحة 100 ألف متر مربع في مدينة سدير للصناعة والأعمال لإنتاج العديد من السلع الأغذية والمشروبات، وكذلك عقد تخصيص أرض صناعية مع شركة سنيورة للصناعات الغذائية لإنشاء مصنع على مساحة 25 ألف م2 في المدينة الصناعية الثانية بجدة لإنتاج اللحوم المجمدة والمبردة باستثمارات 140 مليون ريال.

وأبرمت "مدن" اتفاقية مع شركة "دوز كافيه"لتخصيص مصنع جاهز بمساحة 1500م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال لاستثمار 4 ملايين ريال في إنتاج الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى اتفاقية ثلاثية مع منصتي "إنديل" و "فودكس" من شأنهما تحفيز سلاسل الإمداد والتوريد بقطاع الصناعات الغذائية من خلال تقديم خدمات الربط التقني بين مصنعي الأغذية في المدن الصناعية التابعة لـ "مدن" وسلسلة توريد المطاعم والضيافة بالمملكة.

كذلك وقعت "مدن" عقدًا مع شركة "إفكو" لتخصيص أرض صناعية جديدة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام لإنتاج الكاتشب والمايونيز والطماطم ومشتقات الخبز، وذلك في إطار خطط الشركة لتوسيع نشاطها الاستثماري الحالي بقطاع الصناعات الغذائية، وتفعيلًا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين العام الماضي 2022م.

ومؤخرًا، وقعت "مدن" اتفاقيات مع عدد من الشركات المتخصصة منها شركة سيارا العربية للصناعات الغذائية"، الذراع الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة "جي بي إس" البرازيلية أكبر شركة في العالم لتصنيع منتجات اللحوم ومشتقاتها، وكذلك مع مجموعة الشايع، و"شركة نباتات الغذاء - إفكو"، لدعم مبادرة "مدن" لإنشاء "التجمعات الغذائية" في إطار المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة اتساقًا مع رؤية السعودية 2030.

وتتولى "مدن" منذ العام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات؛ إذْ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر 5000 مصنع منتج وتحت الإنشاء، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص، وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.