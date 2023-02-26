اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السعودي الألماني الصحية جديدة
شعار شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
سوق السعودية

أرباح "السعودي الألماني" ترتفع 337.1% إلى 75.2 مليون ريال في 2022

نتيجة زيادة عدد المرضى في العيادات الخارجية والداخلية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفع صافي أرباح شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية"، بنسبة 337.09% بعد الزكاة والضريبة في 2022، إلى نحو 75.18 مليون ريال، مقابل نحو 17.2 مليون ريال في 2021.

وقالت "السعودي الألماني الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب ارتفاع صافي الربح للعام 2022 مقارنة بالعام 2021، يعود إلى زيادة عدد المرضى في العيادات الخارجية والداخلية، وزيادة في الإيرادات بسبب الأسعار المعدلة مع العملاء الرئيسيين والاعتماد ومزيج الحالات، بالإضافة إلى زيادة في الكفاءة بسبب تكثيف المرافق الجديدة.

وأوضحت أنها افتتحت خلال عام 2022 ثلاث منشآت للرعاية الصحية في جدة وأبها ومكة المكرمة، ليبلغ عدد منشآت المجموعة 8 مستشفيات و2 مجمع عيادات في سبعة مدن بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن نتيجة 2022 تضمنت نتيجة سالبة تحققت لدى المنشآت الثلاث الجديدة بقيمة 54 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الغرب يدعم أوكرانيا بـ"سلاح ناعم" الغرب يدعم أوكرانيا بـ"سلاح ناعم"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط