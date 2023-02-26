أرباح "السعودي الألماني" ترتفع 337.1% إلى 75.2 مليون ريال في 2022

ارتفع صافي أرباح شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية"، بنسبة 337.09% بعد الزكاة والضريبة في 2022، إلى نحو 75.18 مليون ريال، مقابل نحو 17.2 مليون ريال في 2021.

وقالت "السعودي الألماني الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب ارتفاع صافي الربح للعام 2022 مقارنة بالعام 2021، يعود إلى زيادة عدد المرضى في العيادات الخارجية والداخلية، وزيادة في الإيرادات بسبب الأسعار المعدلة مع العملاء الرئيسيين والاعتماد ومزيج الحالات، بالإضافة إلى زيادة في الكفاءة بسبب تكثيف المرافق الجديدة.

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وأوضحت أنها افتتحت خلال عام 2022 ثلاث منشآت للرعاية الصحية في جدة وأبها ومكة المكرمة، ليبلغ عدد منشآت المجموعة 8 مستشفيات و2 مجمع عيادات في سبعة مدن بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن نتيجة 2022 تضمنت نتيجة سالبة تحققت لدى المنشآت الثلاث الجديدة بقيمة 54 مليون ريال.