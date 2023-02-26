اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الوطنية للبناء
شعار الوطنية للبناء
سوق السعودية

تابعة لـ"الوطنية للبناء" تجدد اتفاقية تسهيلات مع "مصرف الراجحي" بقيمة 120 مليون ريال

مدة التمويل 12 شهرا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق "الوطنية للبناء" عن قيام شركتها التابعة شركة "مصنع أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته" بتجديد اتفاقية التسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع "مصرف الراجحي"، بقيمة 120 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مدة التمويل 12 شهرا.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتضمن الشروط والأحكام الرئيسية للتسهيلات المصرفية – اتفاقية التسهيلات – اتفاقية البيع الآجل – إقرار كفالة غرم وأداء والتزام – إقرار كفالة شركات.

السعودية توقع اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في جدة بقيمة مليار ريال اقتصاد اقتصاد السعودية السعودية توقع اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في جدة بقيمة مليار ريال

وتابعت: "يهدة التمويل إلى تمويل رأس المال العامل".

وأشارت إلى أنه تم استكمال التواقيع اللازمة واستلام نسخة من الاتفاقية بعد المراجعة السنوية لتجديد التسهيلات بتاريخ 26-02-2023م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انخفاض نسبة زوار السينما في روسيا 40٪.. ما علاقة حرب أوكرانيا؟ انخفاض نسبة زوار السينما في روسيا 40٪.. ما علاقة حرب أوكرانيا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط