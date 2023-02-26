سوق السعودية
تابعة لـ"الوطنية للبناء" تجدد اتفاقية تسهيلات مع "مصرف الراجحي" بقيمة 120 مليون ريال
مدة التمويل 12 شهرا
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أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق "الوطنية للبناء" عن قيام شركتها التابعة شركة "مصنع أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته" بتجديد اتفاقية التسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع "مصرف الراجحي"، بقيمة 120 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مدة التمويل 12 شهرا.
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وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتضمن الشروط والأحكام الرئيسية للتسهيلات المصرفية – اتفاقية التسهيلات – اتفاقية البيع الآجل – إقرار كفالة غرم وأداء والتزام – إقرار كفالة شركات.
وتابعت: "يهدة التمويل إلى تمويل رأس المال العامل".
وأشارت إلى أنه تم استكمال التواقيع اللازمة واستلام نسخة من الاتفاقية بعد المراجعة السنوية لتجديد التسهيلات بتاريخ 26-02-2023م.
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