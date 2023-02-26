شركة التنمية الغذائية السعودية تعزز الشراكة الاستراتيجية مع "تايسون" الأميركية

قامت شركة التنمية الغذائية السعودية وتايسون للأغذية "Tyson Foods" بعقد اجتماع هذا الأسبوع في جدة للتعرف على فرص النمو المحتملة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط بشكل عام، وفق الشراكة الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها.

حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة "التنمية الغذائية" عمرو بن عبدالله الدباغ ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، والمهندس البدر بن عادل فوده وكيل التطوير الصناعي والمشرف العام على وكالة التمكين الصناعي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى القنصل العام للولايات المتحدة في جدة فارس يوسف أسعد والقنصل التجاري جولي لي بلانك، وعدد من كبار مسؤولي القطاع الحكومي والشركات.

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تتميز الشراكة بين الشركتين بوضع جيد يمكّنها من المساهمة بشكل مستدام في تلبية الطلب المتزايد على الدواجن، ودعم أهداف الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي للمملكة.

وأكدت "تايسون" للأغذية التزامها بتوفير البروتين للعدد المتزايد من السكان في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وناقشت الشركتان خلال اللقاء سوق الأغذية الحلال المتنامي، والعمل على خلق المزيد من فرص النمو المستقبلي ضمن هذه الشراكة. كما ناقشت الشركتان أيضا خطط التوسع المستقبلية من أجل زيادة سعة المعالجة في شركة "تصنيع الأغذية الممتازة".

ووفقا لما تضمنته اتفاقية الشراكة، فإن الشركتين ستستثمران في هذا التوسع من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للمعالجة فيها لتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى ما يقارب من 100 ألف طن متري سنويا من إجمالي سعة الإنتاج.

وقال ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائية: "نعمل مع "تايسون" بزخم أكبر بعد توقيع الشراكة الاستراتيجية العام الماضي، والتي ستفتح لنا آفاق النمو المستقبلي في جميع أنحاء المملكة، وتعزز الوصول إلى منتجات الدواجن المصنعة عالية الجودة. ونعتقد بأن هذه الشراكة ستعزز أيضاً التزامنا بدعم أهداف الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة".

وقال أحمد بن شرف عسيلان، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "التنمية الغذائية": "ستساهم هذه الشراكة في تحقيق أهداف الأمن الغذائي للمملكة، وجلب الخبرات والمعايير والتكنولوجيا العالمية إلى سوق الدواجن السعودي، إضافة إلى دعم الاقتصاد غير النفطي للمملكة، وتوفير المئات من فرص العمل".

وقالت إيمي تو، الرئيس الدولي والرئيس الإداري لشركة "تايسون" للأغذية:" يتمثل الجزء الأساسي من خطتنا الاستراتيجية في تلبية الطلب العالمي المتزايد على البروتين وخدمة العملاء والمستهلكين بمنتجات مصممة خصيصًا للسوق المحلي والمنطقة. ونؤكد على أن هذه الشراكة مع شركة التنمية الغذائية ستتيح لنا الفرصة لنواكب هذه الخطة، لا سيّما الطلب المتزايد على الأطعمة الحلال. ونحن متحمسون لبناء شراكة طويلة الأمد ودفع النشاط الاقتصادي المستقبلي في المملكة".

وقال تان صن، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة تايسون للأغذية: "نحن ملتزمون بالعمل معًا لدفع التميز التشغيلي وتقديم منتجات دواجن عالية الجودة في جميع أنحاء المنطقة، كما نحن أيضاً متفقون مع الحاجة إلى التوسع المستقبلي عبر سلسلة القيمة وإدخال تحسينات على عمليات الإنتاج".