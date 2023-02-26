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مجلس إدارة "أرامكو" يجتمع في كوريا الجنوبية الشهر المقبل

على هامش وضع حجر الأساس لمصنع بتروكيماويات عملاق في مدينة "أولسان"

دبي - العربية.نت
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تعقد شركة أرامكو السعودية، اجتماع مجلس إدارتها في سيول الشهر المقبل. ومن المرجح أن يحضر الاجتماع رئيس الشركة، وفقا لما ذكرته مصادر في سيول اليوم الجمعة.

وهذه هي المرة الثالثة التي تعقد فيها شركة النفط السعودية العملاقة، اجتماع مجلس إدارتها السنوي في كوريا الجنوبية، وهي خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وقد عُقد الاجتماع في سيول في عام 2011 وعام 2015.

ومن المتوقع أن يحضر رئيس مجلس الإدارة "ياسر عثمان الرميان" مع أعضاء مجلس الإدارة إلى كوريا الجنوبية لحضور الحدث المقرر عقده في أوائل الشهر المقبل، وفقًا للمصادر، نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية.

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يُذكر أن "الرميان"، الذي يرأس أيضا صندوق الاستثمارات العامة، زار سيول في مايو من العام الماضي لحضور حفل تنصيب رئيس كوريا الجنوبية "يون سيوك-يول".

وشركة أرامكو هي أكبر مساهم في شركة "إس-أويل"، ثالث شركة لتكرير النفط في كوريا الجنوبية، حيث تبلغ حصتها 63.4%.

وخلال زيارة أعضاء مجلس الإدارة، ستقيم "إس-أويل" حفلا في يوم 6 مارس لوضع حجر الأساس لمصنع بتروكيماويات عملاق في مدينة "أولسان"، جنوب شرقي البلاد، للاحتفال ببدء مشروع "شاهين".

وأعلن عن المشروع الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار في أواخر العام الماضي، عندما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كوريا الجنوبية. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول عام 2026.

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