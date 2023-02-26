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FILE PHOTO: The logo of French defence and electronics group Thales is seen at an office building at the financial and business district of La Defense in Courbevoie near Paris, France, January 31, 2022. REUTERS/
شعار مجموعة تاليس الفرنسية للدفاع والتكنولوجيا
شركات

"تاليس" الفرنسية تعتزم توظيف 12 ألفا وسط زيادة الطلبيات

يقدر إجمالي عدد موظفيها بنحو 80 ألفا منهم 40 ألفا في فرنسا

باريس - رويترز
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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس الفرنسية للدفاع والتكنولوجيا باتريس كين في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش، إن الشركة تخطط لإضافة 12 ألف وظيفة جديدة هذا العام في ظل وجود طلب قوي على مختلف منتجاتها.

وأوضح أن الشركة قامت خلال السنوات الثماني الماضية بتوظيف ما يتراوح بين 5 آلاف إلى 8 آلاف فرد سنويا، فيما أضافت خلال العام الماضي 11500 وظيفة جديدة. ويقدر إجمالي عدد موظفيها بنحو 80 ألفا، 40 ألفا منهم في فرنسا.

وأشار إلى أن كافة أنشطة الشركة بما في ذلك الدفاع والأمن والطيران والفضاء والهوية والأمن الرقمي تنمو بقوة.

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وقال "الشركة هي انعكاس لأسواقها، التي تشهد جميعها نموا نشطا، مع تزايد الاحتياجات في جميع مجالات نشاطنا".

وأضاف كين، الذي التقى مؤخرا وزير الدفاع الأوكراني، أن فرنسا ستسلم كييف أنظمة رادار جراوند ماستر 200 للدفاع الجوي في مايو/أيار.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط عام 2022، ارتفعت أسهم "تاليس" أكبر مزود لإلكترونيات الأسلحة في أوروبا 60% تقريبا لمستويات قياسية.

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