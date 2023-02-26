"جرير" تفتتح معرضا بإمارة الشارقة بالإمارات.. وتنقل أحد معارضها بمحافظة الخبر

افتتحت مكتبة "جرير" يوم الجمعة 24 فبراير 2023م معرضاً جديداً لها بمنطقة المدينة الجامعية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن هذا المعرض يعد هو 69 من إجمالي معارضها داخل وخارج السعودية.

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وأضافت أن مساحة المعرض تبلغ 4 آلاف متر مربع، ويحتوي على جميع منتجات مكتبة جرير المعروفة، وقد بلغ حجم الإستثمارات في هذا المعرض 22 مليون ريال.

وأوضحت أن الأثر المالي لهذا المعرض سوف يظهر إعتباراً من الربع الأول من عام 2023م، ويعد هذا المعرض الأول الذي يتم افتتاحه خلال عام 2023م.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "جرير للتسويق" عن إغلاق معرضها الكائن بمجمع الراشد مول بمحافظة الخبر، اعتباراً من تاريخ 24 فبراير 2023م.

وأرجعت الشركة سبب الإغلاق إلى قيام إدارة المجمع بأعمال إنشائية توسعية بالمجمع، علماً بأنه سيتم الانتقال لمعرض آخر بديل بنفس المجمع بوابة رقم 4 بمساحة أكبر من المعرض الجاري إغلاقه، حيث تبلغ مساحة المعرض البديل 2244 مترا مربعا مقارنة مع مساحة 1222 مترا مربعا هي مساحة المعرض السابق، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المعرض البديل خلال شهر من الآن.

وفيما يتعلق بالأثر المالي سيتم الإعلان عنه (حال وجوده) عند الإعلان عن افتتاح المعرض البديل.