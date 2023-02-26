سابك
"سابك" تعلن نتائجها المالية السنوية لعام 2022.. الثلاثاء المقبل
16.2 مليار ريال أرباح "سابك" في 9 أشهر
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تعقد الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، يوم الثلاثاء المقبل، مؤتمرًا صحافيًّا لاستعراض أداء الشركة ونتائجها المالية السنوية في عام 2022.
وتراجع صافي أرباح "سابك" بنسبة 67.14% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 1.84 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 5.6 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.
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وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح "سابك" في الربع الثالث من 2022، بنسبة 76.8% مقارنة بصافي ربح نحو 7.93 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.
وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، تراجع صافي أرباح "سابك" بنسبة 10.28% إلى نحو 16.24 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 18.1 مليار ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.
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