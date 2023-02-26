"سابك" تعلن نتائجها المالية السنوية لعام 2022.. الثلاثاء المقبل

تعقد الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، يوم الثلاثاء المقبل، مؤتمرًا صحافيًّا لاستعراض أداء الشركة ونتائجها المالية السنوية في عام 2022.

وتراجع صافي أرباح "سابك" بنسبة 67.14% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 1.84 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 5.6 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

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وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح "سابك" في الربع الثالث من 2022، بنسبة 76.8% مقارنة بصافي ربح نحو 7.93 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، تراجع صافي أرباح "سابك" بنسبة 10.28% إلى نحو 16.24 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 18.1 مليار ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.