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سوق السعودية

"علم" السعودية توقع اتفاقية مع "سدايا" لتمكينها من تقديم خدمات ومنتجات إلكترونية

مده العقد 5 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "علم" عن توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" (طرف ذو علاقة) وذلك لتمكين الشركة من تقديم خدمات ومنتجات إلكترونية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الاتفاقية تهدف إلى قيام "سدايا" بتقديم خدمات إلكترونية (APIs) للشركة لتمكينها من تقديم عدد من الخدمات والمنتجات التي سيتم الاتفاق عليها بموجب ملاحق يتم توقيعها لكل خدمة أو منتج.

وأضافت أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة الاتفاقية نسبة 1% من إجمالي الإيرادات وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة لعام 2021م، ولا تتضمن الاتفاقية مبلغ إجمالي ثابت وتعتمد قيمة الاتفاقية على عدد العمليات المنفذة حيث تحصل الشركة على جزء من المقابل المالي للعمليات.

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وأوضحت أن مده العقد 5 سنوات من تاريخ الإبرام.

وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذه الاتفاقية سينعكس على نتائج الشركة خلال سنوات سريان الاتفاقية وفقا لحجم العمليات حيث تحصل الشركة على جزء من المقابل المالي للعمليات المنفذة.

وبينت أن الأطراف ذات علاقة تتضمن عضو مجلس الإدارة الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت.

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