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سوق السعودية

"لوبريف" توقع عقد توسعة لمرفق إنتاج ينبع مع "بتروجت" بـ555 مليون ريال

لرفع الطاقة الإنتاجية للمرفق إلى 1.3 مليون طن متري سنويا من زيوت الأساس

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – "لوبريف" عن توقيع عقد الهندسة، والتوريد والبناء لغرض التوسعة الثانية لمرفق إنتاج ينبع مع شركة "بتروجت" بقيمة 555 مليون ريال.

وذكرت "لوبريف"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن توسعة مرفق إنتاج ينبع تتضمن رفع الطاقة الإنتاجية للمرفق إلى 1.3 مليون طن متري سنويا من زيوت الأساس في عام 2025.

ويهدف العقد إلى توسيع الوحدات القائمة في مرفق الإنتاج إلى أقصى طاقة إنتاجية، وذلك لزيادة إنتاج زيوت الفئة الثانية أوالبدء في إنتاج زيوت الفئة الثالثة، كما ستتيح التوسعة مرونة في عملية إنتاج زيوت أساس إضافية من الفئتين الثانية والثالثة استنادا إلى طلب السوق.

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ويبدأ العقد من تاريخ الإشعار بالبدء وفقاً لشروط العقد ولمدة 30 شهراً.

وتوقعت "لوبريف" أن ينعكس الأثر المادي الإيجابي بعد بدء العمليات التجارية بحلول النصف الثاني من عام 2025.

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