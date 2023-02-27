أميركا و الصين
الخارجية الصينية: سنتخذ إجراءات حازمة للرد على العقوبات الأميركية ضد شركات صينية
معربة عن أسفها ورفضها بشدة للعقوبات
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أعربت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، عن أسفها ورفضها بشدة العقوبات الأميركية ضد شركات صينية.
وقالت الخارجية الصينية، إنها سنتخذ إجراءات حازمة للرد على العقوبات الأميركية ضد شركات صينية
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