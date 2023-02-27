الخارجية الصينية: سنتخذ إجراءات حازمة للرد على العقوبات الأميركية ضد شركات صينية

أعربت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، عن أسفها ورفضها بشدة العقوبات الأميركية ضد شركات صينية.

وقالت الخارجية الصينية، إنها سنتخذ إجراءات حازمة للرد على العقوبات الأميركية ضد شركات صينية