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أميركا و الصين

الخارجية الصينية: سنتخذ إجراءات حازمة للرد على العقوبات الأميركية ضد شركات صينية

معربة عن أسفها ورفضها بشدة للعقوبات

دبي - العربية.نت
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أعربت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، عن أسفها ورفضها بشدة العقوبات الأميركية ضد شركات صينية.

وقالت الخارجية الصينية، إنها سنتخذ إجراءات حازمة للرد على العقوبات الأميركية ضد شركات صينية

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