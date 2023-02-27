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الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
سوق السعودية

خسائر "سابتكو" تتراجع 56.3% إلى 96.35 مليون ريال في 2022

إيرادات الشركة السنوية قفزت بنسبة 37.36% إلى 1.31 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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تراجعت خسائر الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" بنسبة 56.3% في 2022، إلى نحو 96.35 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 220.46 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن انخفاض خسائر 2022، على أساس سنوي، يعود إلى 8 عوامل هي ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لزيادة معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب وإيرادات موسمي رمضان والحج، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.

وقالت "سابتكو"، إنه العوامل تضمنت ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض في خسائر مشروع مشترك، وانخفاض في مصروف الزكاة وضريبة الدخل، انخفاض إيرادات التمويل.

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وأضافت أن العام الحالي تضمن تسجيل رد أعلى لمخصص الانخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها بغرض البيع، وتضمن العام الحالي تحقيق خسائر في شركة زميلة، كما تضمن العام الحالي تسجيل انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية وكذلك في قيمة الموجودات غير متداولة.

وقفزت إيرادات الشركة في عام 2022، بنسبة 37.36% إلى 1.31 مليار ريال، مقابل إيرادات بقيمة 960.57 مليون ريال في عام 2021.

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