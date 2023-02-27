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روسيا تُغرم شركة "أبل" الأميركية 906 ملايين روبل

هيئة مكافحة الاحتكار قالت إن الغرامة ستتضاعف لو لم تدفع في الوقت المحدد

دبي - العربية.نت
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دفعت شركة "أبل" الأميركية غرامة فرضتها هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية في قضية "كاسبيرسكي لاب" مقدارها 906 ملايين روبل (أي ما يعادل 12 مليون دولار)، بسبب استغلال مركزها المهيمن في سوق توزيع تطبيقات ( آي أو إس ) بشكل سيئ، حسبما أفاد مصدر مطلع.

وقال المصدر، إن "أبل" دفعت غرامة في إطار مكافحة الاحتكار مقدارها 906 ملايين روبل في قضية مختبر "كاسبيرسكي لاب".

وأضاف المصدر أن الغرامة المفروضة على شركة "أبل" ستتضاعف إن لم يتم دفعها في الوقت المحدد.

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وذكر المصدر أن هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية، فرضت في 26 أبريل 2021 على شركة "أبل" غرامة مبيعات قدرها 906 ملايين روبل روسي (أي ما يعادل 12 مليون دولار)، بسبب مخالفتها لقوانين مكافحة الاحتكار.

وأوضح أن سبب فرض الغرامة بسبب إساءة استخدام شركة "أبل" لموقعها المهيمن في سوق توزيع تطبيقات الهاتف المحمول للمطورين الآخرين على نظام التشغيل ( آي أو إس )، باستخدام قيود أدت إلى توفير مزايا تنافسية لمنتجاتها، في نفس الوقت الذي أطلقت خلاله الخدمة المماثلة "رقابة الأبوين".

يشار إلى أن شركة "أبل" تقدمت بطلب استئناف للاعتراف بقرار هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية بفرض الغرامة بأنه غير قانوني وبإلغائه، وفي شهر يونيو عام 2022، رفضت محكمة التحكيم في موسكو طلب الاستئناف جملة وتفصيلاً.

وقد عاودت شركة "أبل" التقدم بطلب استئناف ضد قرار رفض الاستئناف في 14 فبراير عام 2023، وقوبل هو الآخر برفض محكمة التحكيم في موسكو.

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