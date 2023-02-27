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شركات

"أداني" الهندية تسعى لاقتراض 400 مليون دولار مقابل أصولها في أستراليا

تضم الأصول منجماً وميناء لتصدير الفحم ومزرعة شمسية

دبي - العربية.نت
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تجري مجموعة أداني الهندية، محادثات مع صناديق ائتمان عالمية لجمع ما يصل إلى 400 مليون دولار من الديون مقابل بعض الأصول في أستراليا، حسب ما أفادت صحيفة "Economic Times".

وتشمل الأصول منجم فحم "Carmichael" ومحطة تصدير شمال "Queensland"، وهي ميناء رئيسي لصادرات الفحم بالإضافة إلى مزرعة شمسية في أستراليا.

وبحسب المصادر، تلقت مجموعة أداني حتى الآن ورقتي شروط إرشادية من المقرضين المحتملين والتي تشمل صندوق التحوط "Farallon Capital Management".

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وكانت هيئة تنظيم الشركات الأسترالية في وقت سابق من هذا الشهر قالت إنها ستراجع تقرير Hindenburg الذي وجه اتهامات واسعة النطاق لمجموعة أداني منها إساءة استخدام الملاذات الضريبية الخارجية.

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