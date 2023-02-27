"الكابلات السعودية": تأجيل دعوى إعادة التنظيم المالي إلى جلسة 13 مارس

أعلنت شركة "الكابلات السعودية"، اليوم الاثنين، عن تأجيل المحكمة جلسة إعادة التنظيم المالي إلى يوم الاثنين 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023م للنظر في ترشيح الأمناء.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن تم حضور الجلسة الثالثة اليوم الاثنين 07/08/1444هـ الموافق 27/02/2023م، وقد أشارت الدائرة إلى أنه تم مكاتبة عدد من الأمناء للترشيح ولم ترد إفادات كافية للترشيح.

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كانت شركة "الكابلات السعودية" قد تقدمت في يناير 2022، بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بنجاح وتحديد موعد الجلسة الأولى.

وأضافت أنه يصعب تحديد التاريخ المتوقع للانتهاء من هذا الحدث حالياً.

وأشارت إلى أنها مستمرة في العمل على تنفيذ خطة الإنقاذ وإعادة الهيكلة المالية الموضوعة من قبل إدارتها التنفيذية ومجلس إدارتها الذين يؤكدون على أن استمرارية الشركة وحفظ حقوق مساهميها أهم أولوياتهم.