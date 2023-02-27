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المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
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سوق السعودية

"المعمر لأنظمة المعلومات" ترسي مشروعاً مع "هيئة البيانات" بـ228.8 مليون ريال

أكدت أن المشروع يهدف إلى زيادة خبرة وتعزيز مراكز تقنية المعلومات في الهيئة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن ترسية مشروع الدعم الفني لتقنية الأنظمة المفتوحة المرحلة الثالثة TSOS3 مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة إجمالية قدرها 228.77 مليون ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن المشروع يهدف إلى زيادة خبرة وتعزيز مراكز تقنية المعلومات في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وتقديم الدعم اللازم لتطبيق الخدمات و التقنيات.

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