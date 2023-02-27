"جنرال أتلانتيك" تعين سمير عساف رئيسا لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت "جنرال أتلانتيك"، الرائدة في مجال تنمية الأسهم اليوم، تعيين المستشار الأول سمير عساف رئيسًا لمجلس إدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ممّا يعكس تنامي اهتمام الشركة بالتوسع في المنطقة.

وسيعمل عساف من هذا المنصب الجديد، مع فريق "جنرال أتلانتيك" لتحديد فرص الاستثمار وبناء علاقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تسعى الشركة إلى توسيع تواجدها العالمي.

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وتعمل "جنرال أتلانتيك" في منطقة الشرق الأوسط منذ 2015، واستثمرت أكثر من 400 مليون دولار حتى الآن في مشاريع من بينها "بروبرتي فايندر"، المنصة العقارية الإلكترونية ومقرها دبي و"نتوورك إنترناشيونال" المتخصّصة في حلول الدفع.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال أتلانتيك" بيل فورد : "تتميز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحيويتها في العديد من المجالات التي تحظى باهتمامنا. وسيضيف تعيين سمير في هذا المنصب قيمة كبيرة إلى فريق عملنا ومحفظة أعمالنا، ونتطلع إلى الاستفادة من خبرته الواسعة وشبكته المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة، حيث نسعى لتعميق شراكاتنا مع رواد الأعمال والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة".

وكان سمير عساف قد انضم إلى "جنرال أتلانتيك" في عام 2021 كمستشار أول لمجموعة من المجالات، من بينها تحديد المصادر وبناء العلاقات مع رواد الأعمال ودعم محفظة الشركات. ويتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في مجال الخدمات المالية، حيث عمل سابقًا في عدد من المناصب القيادية الرئيسية في بنك "إتش إس بي سي" على مدار فترة عمله التي امتدت لنحو 27 عامًا مع البنك. ويواصل عساف دعم البنك وأعماله من خلال دوره كمستشار لرئيس المجموعة والرئيس التنفيذي للمجموعة، ورئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود وشركة "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط القابضة. وهو عضو المجلس الاستشاري لشركة "بيوند نت زيرو" المشروع الخاص بالمناخ التابع لشركة "جنرال أتلانتيك".

وقال سمير عساف: "تشرفت باختياري لهذا المنصب الذي سيمكنني من المساهمة في دفع طموحات "جنرال أتلانتيك" للتوسع أكثر في منطقة الشرق الأوسط. وأتطلع إلى الاستفادة من الخبرات التي جمعتها الشركة في مجال الاستثمار من خلال منصتها العالمية على مدار أربعة عقود، والعمل على تقديم قيمة حقيقية للمنطقة من خلال دعم نمو الشركات الابتكارية التي تتخذ من مراكز ريادة الأعمال في أبوظبي ودبي والرياض مقرات لها، بما يسهم في مساعدة محفظة أعمالنا العالمية على التوسع والتفاعل مع قطاع الأعمال في المنطقة، وتأسيس شراكات مع العديد من المؤسسات والمستثمرين فيها".

ومن جهته قال الرئيس المشارك والعضو المنتدب ورئيس الأعمال الأوروبية في "جنرال أتلانتيك" غابرييل كايو: "جنرال أتلانتيك تتمتع بسجل حافل كمستثمر عالمي يقوم بدور نشط في الأسواق سريعة التطور. وتعد منطقة الشرق الأوسط من المناطق التي تحظى باهتمامنا منذ سنوات عديدة ولدينا قناعة راسخة بقدراتها، ونحن سعداء جدًا بتعميق التزامنا تجاهها خلال السنوات المقبلة".