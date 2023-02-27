اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مكة للإنشاء والتعمير
شعار مكة للإنشاء والتعمير
سوق السعودية

"مكة للإنشاء" تحصل على ترخيص لممارسة خدمة حجاج الخارج لمدة 5 سنوات

لتقديم الخدمة لعدد 10 آلاف حاج

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة "مكة للإنشاء والتعمير" عن حصولها على ترخيص من وزارة الحج والعمرة لممارسة خدمة حجاج الخارج لعدد 10 آلاف حاج، ولمدة 5 سنوات من تاريخ الترخيص.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن هذا الترخيص سيكون إضافة للشركة، وسيفتح آفاقاً جديدة لأعمالها.

وأضافت أن الأثر المالي سيكون إيجابيا على نتائج الشركة خلال السنوات القادمة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد الزلزال المدمر في تركيا.. اليونان تخشى موجة لجوء جديدة بعد الزلزال المدمر في تركيا.. اليونان تخشى موجة لجوء جديدة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط