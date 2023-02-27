"مكة للإنشاء" تحصل على ترخيص لممارسة خدمة حجاج الخارج لمدة 5 سنوات

أعلنت شركة "مكة للإنشاء والتعمير" عن حصولها على ترخيص من وزارة الحج والعمرة لممارسة خدمة حجاج الخارج لعدد 10 آلاف حاج، ولمدة 5 سنوات من تاريخ الترخيص.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن هذا الترخيص سيكون إضافة للشركة، وسيفتح آفاقاً جديدة لأعمالها.

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وأضافت أن الأثر المالي سيكون إيجابيا على نتائج الشركة خلال السنوات القادمة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.