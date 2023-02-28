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العضو المنتدب: شركة الخليج للسكر في دبي تعمل بطاقة 40%

الشركة ستعود للعمل بكامل طاقتها عندما تتوقف الهند عن الإغراق

دبي – رويترز
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قال العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر في دبي، جمال الغرير، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تعمل بطاقة 40% بسبب ما تقوم به الهند من "إغراق".

وأضاف للصحافيين على هامش مؤتمر دبي السنوي للسكر، أن الشركة ستعود للعمل بكامل طاقتها عندما تتوقف الهند عن الإغراق لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.

واشتكى منتجو سكر آخرون من أن الهند انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية عندما قدمت دعما محليا مفرطا ودعمت تصدير السكر وقصب السكر.

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وقضت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية لصالح البرازيل وأستراليا وغواتيمالا في ديسمبر/كانون الأول 2021 وطالبت نيودلهي بالالتزام بالقواعد العالمية. واستأنفت الهند على القرار.

ومحكمة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية، التي تحكم في النزاعات الكبرى، معلقة منذ أكثر من عامين بسبب وقف الولايات المتحدة تعيينات المحكمين.

وسمحت الهند لمصانع السكر بتصدير 6.1 مليون طن من السكر في الموسم الحالي 2022 و2023 انخفاضا من كمية تصدير قياسية بلغت 11 مليون طن في الموسم السابق. ومن المتوقع أن تؤدي مشاكل المحاصيل إلى الحد من زيادة الصادرات في الموسم الحالي.

وتُصدر الهند السكر بشكل أساسي إلى إندونيسيا وبنجلاديش وماليزيا والسودان والصومال والإمارات.

وقال الغرير إن انخفاض الطاقة التشغيلية أثر على خطط توسعة الشركة. وأضاف "كيف يمكنني أن أتوسع إذا لم أكن بكامل طاقتي".

وكانت الشركة قد أعلنت عن مشروع لإقامة مصنع لسكر البنجر في إسبانيا. وقال الغرير اليوم الثلاثاء إن المصنع في المرحلة التحضيرية.

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