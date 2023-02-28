انخفاض أرباح "التصنيع الوطنية" 51% إلى 666 مليون ريال في 2022

انخفض صافي أرباح شركة التصنيع الوطنية بنسبة 50.88% في 2022، إلى نحو 666.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 1.356 مليار ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب انخفاض صافي الربح في 2022، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيس إلى انخفاض حصة الشركة في أرباح المشاريع المشتركة والشركات الزميلة نتيجة لانخفاض متوسط أسعار البيع والكميات المبيعة للمنتجات البتروكيماوية.

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وأضافت أنه يعود كذلك إلى ارتفاع متوسط تكلفة اللقيم وتكاليف الشحن وتكاليف التمويل وتسجيل مخصص هبوط في قيمة بعض الأصول غير المتداولة لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة إحدى الشركات التابعة للمجموعة بالرغم من ارتفاع المبيعات نتيجة تحسن متوسط أسعار البيع والكميات المباعة لبعض المنتجات وعكس جزء من مخصص هبوط أصول مالية وارتفاع الإيرادات المالية والإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومخصص الزكاة.

وارتفعت إيرادات "التصنيع الوطنية" بنسبة 5.7% في 2022، إلى نحو 3.88 مليار ريال، مقابل 3.67 مليار ريال في 2021.