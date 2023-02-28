بلومبرغ: "إيفرغراند" الصينية لم تتوصل لاتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ ، أن مجموعة "إيفرغراند" الصينية لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع الدائنين الرئيسيين بشأن إطار إعادة هيكلة الديون لتجنب التصفية المحتملة للأصول، علما أن الشركة تواجه جلسة استماع في المحكمة في هونغ كونغ بخصوص هذا الشأن في 20 مارس المقبل.

يُذكر أن حاملي السندات طالبوا "إيفرغراند" بالحصول على الحصة الكاملة في وحدتها للسيارات الكهربائية و ذراعها لإدارة العقارات، إلا أن الشركة كانت قد عرضت أقل من ذلك، بحسب المصادر.

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وتعهّدت شركة "إيفرغراند" بسداد ديونها هذا العام، في وقت تواجه شركة العقارات الصينية العملاقة إعادة هيكلة بعد الحملة التي نفّذتها سلطات بكين لمواجهة الإفراط في الاستدانة والتكهنات المرتبطة بقطاع العقارات.

وقال رئيس الشركة هوي كا يان، في وقت سابق، إن "2023 عام مهم بالنسبة لإيفرغراند للإيفاء بمسؤوليتها كشركة، والقيام بكل ما في وسعها لضمان تسليم مشاريع البناء".

وكتب: "طالما أن الجميع في إيفرغراند يتكاتفون ولا يستسلمون ويعملون بجد.. سنتمكن بالتأكيد من استكمال مهام ضمان عمليات التسليم وسداد الديون بكافة أشكالها وحلحلة المخاطر".

وباتت الشركة تجسّد الأزمة الأوسع التي يشهدها قطاع العقارات الصيني الذي يساهم بحوالي ربع إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.

وفشلت شركات تطوير عقاري كبرى بينها "إيفرغراند" في استكمال مشاريع سكنية، ما أثار احتجاجات وحملات مقاطعة للرهون العقارية في أوساط ملاك المنازل.

وتخلّفت شركات أصغر عن سداد القروض أو واجهت صعوبات في جمع سيولة منذ شددت الحكومة قيود الإقراض في 2020.

وأظهرت وثيقة رسمية في نوفمبر أن "إيفرغراند" باعت أرضا مخصصة لمقرها في شينزين لقاء مبلغ قدره مليار دولار.

وفي الشهر ذاته، صدرت إجراءات جديدة عن هيئة التنظيم المصرفي الصينية والبنك المركزي للترويج لـ "تنمية مستقرة وصحية" لقطاع العقارات.