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بنك الرياض يعتزم شراء 5 ملايين سهم من أسهمه

تخصص لبرنامج حوافز الموظفين

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك الرياض، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الإدارة على شراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى 5 ملايين سهم وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين.

وذكر البنك في بيان على "تداول السعودية"، أن الأسهم من الفئة العادية، وتمول من موارد البنك الذاتية.

وأشار إلى أنه لا يوجد أسهم الخزينة لدى البنك حالياً.

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وسيتم التصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن يستوفي البنك شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للبنك حسب متطلبات هذه الفقرة.

ولن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي البنك.

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