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المركزي العراقي يوافق على بيع حصة بنك برقان في مصرف بغداد
بنك برقان
بنوك الكويت

بنك برقان الكويتي يكمل بيع حصته في مصرف بغداد

مقابل 125 مليون دولار

الكويت - رويترز
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أعلن بنك برقان الكويتي، اليوم الثلاثاء، أنه أتم بيع حصته البالغة 51.8% في مصرف بغداد للبنك الأردني الكويتي مقابل 125 مليون دولار.

وقال بنك برقان في بيان لبورصة الكويت، إنه حول 129.478 مليون سهم من أسهم مصرف بغداد إلى البنك الأردني الكويتي في 23 فبراير/شباط.

وأوضح البيان أنه سينتج عن هذه العملية تحسن نسبة رأس المال لبنك برقان 70 نقطة أساس، كما أن عملية البيع تمكنه من "تعزيز حماية نسبة الديون المتعثرة".

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