بنوك الكويت
بنك برقان الكويتي يكمل بيع حصته في مصرف بغداد
مقابل 125 مليون دولار
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن بنك برقان الكويتي، اليوم الثلاثاء، أنه أتم بيع حصته البالغة 51.8% في مصرف بغداد للبنك الأردني الكويتي مقابل 125 مليون دولار.
وقال بنك برقان في بيان لبورصة الكويت، إنه حول 129.478 مليون سهم من أسهم مصرف بغداد إلى البنك الأردني الكويتي في 23 فبراير/شباط.
مادة اعلانية
وأوضح البيان أنه سينتج عن هذه العملية تحسن نسبة رأس المال لبنك برقان 70 نقطة أساس، كما أن عملية البيع تمكنه من "تعزيز حماية نسبة الديون المتعثرة".
اقرأ أيضاً
-
العضو المنتدب: شركة الخليج للسكر في دبي تعمل بطاقة 40%الشركة ستعود للعمل بكامل طاقتها عندما تتوقف الهند عن الإغراق شركات
-
"فيتول" تتوقع ارتفاع أسعار النفط لـ100 دولار في النصف الثاني من 2023الرئيس التنفيذي للمجموعة توقع طلباً تاريخياً على النفط في النصف الثاني طاقة
-
مجموعة "إدموند دي روتشيلد" توسع وجودها في دبيتعتزم الشركة تعيين نحو 5 موظفين في دبي العام القادم أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية