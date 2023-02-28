تراجع أرباح "سابك" 28% إلى 16.5 مليار ريال في 2022

أظهرت نتائج الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المالية السنوية، اليوم الثلاثاء، تراجع صافي أرباحها بنسبة 94% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 0.29 مليار ريال (0.08 مليار دولار)، مقارنة بنحو 4.97 مليار ريال (1.32 مليار دولار) في الربع الرابع من 2022.

وعلى أساس ربعي، انخفاض صافي دخل "سابك" بنسبة 84% مقارنة بصافي دخل بلغ نحو 1.84 مليار ريال (0.49 مليار دولار) في الربع الثالث من 2022.

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وانخفض صافي أرباح "سابك" بنسبة 28.35% في 2022، إلى نحو 16.53 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 23.07 مليار ريال في 2021.

وأرجعت "سابك" في بيان على "تداول السعودية"، سبب انخفاض صافي الربح في 2022، على أساس سنوي، إلى انخفاض هوامش الربح لمعظم المنتجات الرئيسية مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع متوسط أسعار مواد اللقيم وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع قابل ذلك جزئيًا زيادة في الكميات المبيعة.

وذكرت أنه تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية والرأسمالية بصافي مبلغ 1.49 مليار ريال قابل ذلك جزئيا تسجيل مكاسب من إعادة تقييم و بيع بعض الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بمبلغ 0.59 مليار ريال.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سابك"، المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه، إن شركة "سابك" حافظت في عام 2022، على أدائها القوي على الرغم من الظروف الصعبة التي عانت منها الأسواق العالمية، واستمرت مبيعات "سابك" في النمو متجاوزة مبيعات العام الماضي بنسبة 9%، وذلك بفضل مشاريع النمو وتحسين أداء تشغيل المصانع وتحقيق الاستفادة المثلى من المخزون والتعاون مع شركة أرامكو السعودية.