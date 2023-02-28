اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مجموعة أداني الهندية (رويترز)
مجموعة أداني الهندية (رويترز)
أداني

مصدران: أداني الهندية تسدد قروضاً حجمها 790 مليون دولار بنهاية مارس

بعضها لم يستحق بعد

هونغ كونغ - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن مجموعة أداني الهندية تعتزم سداد قروض مضمونة بأسهم، بعضها لم يُستحق بعد، بقيمة تتراوح بين 690 و790 مليون دولار بنهاية شهر مارس/آذار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه المجموعة جولة ترويجية لطرح سندات هذا الأسبوع في سنغافورة وهونغ كونغ بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وسط تراجع لأسعار أسهمها وتعرضها لتحقيق من الجهة التنظيمية.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما إن "أداني جرين إنرجي" تعتزم أيضا إعادة تمويل سنداتها التي تستحق في 2024 من خلال خط ائتمان لثلاث سنوات بقيمة 800 مليون دولار.

بلومبرغ: مجموعة أداني تخطط لإصدار خاص من السندات عبر 3 شركات شركات شركات بلومبرغ: مجموعة أداني تخطط لإصدار خاص من السندات عبر 3 شركات

وأضافا أن الشركة عرضت الخطتين على حملة السندات في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء. ومن المقرر أن تنتهي الجولة التسويقية التي تستمر ثلاثة أيام غدا الأربعاء.

ولم يرد متحدث باسم مجموعة أداني حتى الآن على طلب للتعقيب. وأبلغ المدير المالي للشركة جوجيشندر سينغ وكالة "بلومبرغ" أن المجموعة لا تدرس إعادة تمويل الديون أو رفع رأسمالها.

وخسرت سبع شركات ضمن مجموعة أداني أكثر من 140 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أن أصدرت شركة هيندنبرغ للأبحاث المالية تقريرا في 24 يناير/كانون الثاني تضمن مزاعم بالتلاعب في الأسهم والاحتيال الضريبي وأشار لمخاوف بشأن مستويات الدين.

ورفضت أداني تلك المزاعم ونفت ارتكاب أي مخالفات.

وارتفع سهم شركتها الرئيسية أداني إنتربرايزس 7.8%، في التداولات الصباحية بينما ارتفع سهم أداني جرين إنرجي 3.75%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سوناك يعلن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول بروتوكول أيرلندا الشمالية سوناك يعلن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول بروتوكول أيرلندا الشمالية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط