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شركة اتصالات الإماراتية (e&)
شركة اتصالات الإماراتية (e&)
فودافون

"إي آند" الإماراتية ترفع حصتها في فودافون إلى 14%

أسهم فودافون هوت 15% منذ اشترت "إي.آند" حصتها الأولى

لندن - رويترز
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رفعت مجموعة الإمارات للاتصالات "إي.آند" حصتها في مجموعة فودافون إلى 14%.

وقالت إن هدفها من الاستثمار لم يتغير عما كان عليه في مايو 2022 عندما اشترت حصة نسبتها 9.8% "لتعزيز وتنمية محفظتها الدولية".

وهوت أسهم فودافون 15% منذ اشترت "إي.آند" حصتها الأولى، إذ واجهت المجموعة المدرجة في بورصة لندن صعوبات في تحسين أدائها الضعيف في ثلاث من أكبر أربع أسواق أوروبية لها مما أدى لرحيل رئيسها التنفيذي نيك ريد في ديسمبر/ كانون الأول.

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واشترت ليبرتي غلوبل هذا الشهر حصة تقارب الـ5% في فودافون ووصفتها بأنها فرصة للاستثمار، وقالت إنها لن تسعى للحصول على مقعد بمجلس الإدارة أو تقدم عرضا للاستحواذ.

وقال مايك فرايز الرئيس التنفيذي لـ"ليبرتي غلوبل"، إن سعر سهم فودافون لا يعكس القيمة الأساسية للشركة وفرصها في التحسن.

واشترى قطب الاتصالات الفرنسي خافيير نيل حصة 2.5% في فودافون في سبتمبر/أيلول. وقال إنه مستعد لتقديم المشورة إلى مجلس إدارة فودافون بشأن استراتيجية المجموعة عندما حلت مارجريتا ديلا فالي محل ريد بصفة مؤقتة في ديسمبر/ كانون الأول.

وارتفع سهم فودافون 0.8% في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء.

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