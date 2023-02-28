"HSBC" يبحث عن مقر عالمي جديد بنصف المساحة الحالية

يبحث بنك "HSBC" عن مقر عالمي جديد يقارب نصف مساحة مقره الحالي في بريطانيا وهو ما يعكس التغيرات في ممارسات العمل بعد جائحة كورونا.

وينتهي عقد إيجار المقر الرئيسي لبنك "HSBC" في ناطحة السحاب في مجمع "Canary Wharf" في العام 2027، في وقت يتطلع البنك إلى خفض مساحة المكاتب بنسبة 40% على مستوى العالم مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

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وتقوم مجموعة "Canary Wharf" المالك الذي يمتلك معظم الحي المالي بشرق لندن، ببناء الشقق وزيادة عدد المطاعم ووسائل الترفيه في العقار حيث تحاول تقليل اعتمادها على البنوك.