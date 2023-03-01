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شعار شركة كيمائيات الميثانول- "كيمانول"
سوق السعودية

تراجع أرباح "كيمانول" 15.4% إلى 206.4 مليون ريال في 2022

ارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد والمواد الخام يضغط على أداء الشركة

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة كيمائيات الميثانول- "كيمانول" بنسبة 15.4% في 2022، إلى نحو 206.43 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 244 مليون ريال في 2021.

وأرجعت "كيمانول" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، انخفاض صافي الأرباح السنوية، بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد والمواد الخام بشكلٍ عام بالإضافة إلى استمرار انخفاض متوسط الأسعار خلال الربع الثالث والربع الرابع من العام 2022.

وتراجع إجمالي الربح بنسبة 0.21% إلى نحو 412.19 مليون ريال، في 2022، مقابل 413.07 مليون ريال في 2021.

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وأشارت "كيمانول" إلى أن إجمالي القروض خلال العام 2022 انخفض إلى 352 مليون ريال مقارنة بنحو 665 مليون ريال في العام السابق، أي بنسبة 47%، وكان ذلك نتيجة إعادة هيكلة القروض والسداد المبكر لبعض الدفعات لخفض الأعباء المالية عن كاهل الشركة نتيجة لارتفاع معدل الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور).

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