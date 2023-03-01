سيارات
شركات صناعة السيارات تستمر في عملية تسريح الموظفين ضمن خطط إعادة الهيكلة
فورد موتور تنوي إلغاء واحدة من كل تسع وظائف في أوروبا
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تستمر عملية تسريح الموظفين في قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة، حيث تعتزم شركة "جنرال موتورز" الاستغناء عن بعض المئات من الوظائف في عملية تسريح وصفتها الشركة بإعادة الهيكلة لخفض النفقات.
الجدير ذكره أن الشركة أعلنت عن نيتها بخفض التكاليف بملياري دولار في يناير الماضي.
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وقالت شركة فورد موتور في فبراير، إنها ستقتطع واحدة من كل تسع وظائف في أوروبا، وتلغي 3800 وظيفة في تطوير المنتجات والإدارة، لخفض التكاليف.
كما تنوي شركة "Stellantis" اقتطاع نحو 2000 وظيفة من مصانعها في إيطاليا هذا العام ، من خلال التسريح الطوعي.
كما أغلقت الشركة مصنعًا في إلينوي الذي يعمل فيه 1350 عاملا إلى أجل غير مسمى.
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