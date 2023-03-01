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إنفستكورب تدرس إدراج
شركة إنفستكورب
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صندوق "إنفستكورب" للاستثمار بالشركات الخاصة في أميركا الشمالية يجمع 1.5 مليار دولار

يركز على الاستثمار في شراء حصص غالبية في شركات الخدمات المتوسطة الحجم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة إنفستكورب، في بيان، اليوم الأربعاء، إغلاق أول عملية رسملة لصندوق إنفستكورب للاستثمار في الشركات الخاصة في أميركا الشمالية، الذي يركز على الاستثمار في شراء حصص غالبية في شركات الخدمات المتوسطة الحجم في أميركا الشمالية.

وجمع الصندوق أكثر من 1.2 مليار دولار من الالتزامات من مستثمرين مؤسسيين بارزين، تضمّ صناديق تقاعد، ومكاتب عائلية، وصناديق الثروة الخاصة وشركة تأمين، من أميركا الشمالية وأوروبا ومنطقة الخليج.

ويدير الصندوق حالياً محفظة من 7 استثمارات في شركات خدمات أساسية، بما يتوافق مع معرفة الفريق وخبرته العميقتين في هذا المجال.

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وتركز استراتيجية الاستثمار على الشركات العائلية والمملوكة من مؤسسيها، وذلك في ستة قطاعات فرعية: التكنولوجيا، والخدمات المعرفية والاحترافية، والبيانات والمعلومات، وسلاسل التوريد، والخدمات الصناعية، والخدمات الاستهلاكية المتخصصة.

وتستهدف إنفستكورب الشركات التي تثبت صلابة وقدرة على التكيّف وتتمتع بوضع جيد لتحقق نمواً وتعزز قيمتها في السوق.

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