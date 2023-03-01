اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Saudi Aramco logo is pictured at the oil facility in Abqaiq, Saudi Arabia. (Reuters)
أرامكو
برنامج شريك

أرامكو تستثمر 62 مليار ريال ضمن "شريك" على 5 مشاريع

8 شركات سعودية تساهم في "شريك"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن استثمار 62 مليار ريال ضمن "شريك" ستتوزع على 5 مشاريع.

وتأتي أرامكو ضمن 8 شركات تضم (سابك والبحري وstc وأكواباور ومعادن والمتقدمة وزين) تساهم في "شريك".

ووافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، على تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" إلى مركز باسم مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.

"بلومبرغ": أرامكو تتطلع لشراء حصة في مصنع للغاز المسال خارج المملكة قصص اقتصادية أرامكو "بلومبرغ": أرامكو تتطلع لشراء حصة في مصنع للغاز المسال خارج المملكة

ويهدف مركز "شريك" إلى تنمية استثمارات القطاع الخاص المحلية لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، كما يدعم توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز المحتوى المحلي.

كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد دشن برنامج "شريك" في 30 مارس 2021، ضمن جهود تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030، التي تستهدف بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر.

ومن المخطط له أن يزيد البرنامج من مرونة الاقتصاد السعودي، ويوفر فرص العمل للسعوديين والسعوديات في شتى القطاعات في المملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
زلزال تركيا يشطر قرية جسر الحديد إلى قسمين.. والسلطات تحاول فك عزلة السكان زلزال تركيا يشطر قرية جسر الحديد إلى قسمين.. والسلطات تحاول فك عزلة السكان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط