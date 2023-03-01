أرامكو تستثمر 62 مليار ريال ضمن "شريك" على 5 مشاريع
8 شركات سعودية تساهم في "شريك"
أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن استثمار 62 مليار ريال ضمن "شريك" ستتوزع على 5 مشاريع.
وتأتي أرامكو ضمن 8 شركات تضم (سابك والبحري وstc وأكواباور ومعادن والمتقدمة وزين) تساهم في "شريك".
ووافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، على تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" إلى مركز باسم مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.
ويهدف مركز "شريك" إلى تنمية استثمارات القطاع الخاص المحلية لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، كما يدعم توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز المحتوى المحلي.
كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد دشن برنامج "شريك" في 30 مارس 2021، ضمن جهود تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030، التي تستهدف بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر.
ومن المخطط له أن يزيد البرنامج من مرونة الاقتصاد السعودي، ويوفر فرص العمل للسعوديين والسعوديات في شتى القطاعات في المملكة.
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