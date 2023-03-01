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شركة أكوا باور
سوق السعودية

"أكوا باور" تقدم ضماناً بقيمة 100 مليون دولار مقابل قرض لشركة تابعة

لصالح البنك الأهلي السعودي

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أكوا باور عن تقديم ضمان الشركة الأم لصالح البنك الأهلي السعودي، وذلك مقابل القرض التجسيري المقدم لشركة الشعيبة القابضة التابعة لـ"أكواباور" بمبلغ 100 مليون دولار لدعم محطات الشعيبة 1 و2 للطاقة الكهروضوئية المستقل.

وذكرت "أكوا باور"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن البنك الأهلي السعودي يعتبر طرفاً ذي علاقة لشركة أكوا باور، وذلك حسب نطاق تعريف الأطراف ذوي العلاقة.

وأضافت أن هذا التعامل يمثل مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة عبدالله الرويس كونه عضو مجلس إدارة في كل من شركة أكوا باور والبنك الأهلي السعودي.

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