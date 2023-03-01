"أكوا باور" توقع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 1 غيغاواط في كازاخستان

وقعت شركة "أكوا باور" اتفاقية ثلاثية مع وزارة الطاقة في كازاخستان وصندوق الثروة السيادية الكازاخستاني، لإنشاء محطة طاقة رياح، وتخزين الطاقة داخل بطاريات بقدرة 1 غيغاواط.

جدير بالذكر أن شركة أكوا باور أعلنت عن الانتهاء من توقيع اتفاقيات التمويل من قبل شركة نيوم للهيدروجين الأخضر مع تحالف تمويلي لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 8.5 مليار دولار.

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وقالت "أكوا باور" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن التمويل بمزيج من ديون طويلة الأمد وتمويل رأس المال.

وشركة نيوم للهيدروجين الأخضر عبارة عن مشروع مشترك بين أكوا باور وإير برودكتس وشركة نيوم، وتمتلك أكوا باور 33.3% من ملكية الشركة.