"أكوا باور" توقع اتفاقيات تمويل مشروع نيوم للهيدروجين بـ8.5 مليار دولار

أعلنت شركة أكوا باور عن الانتهاء من توقيع اتفاقيات التمويل من قبل شركة نيوم للهيدروجين الأخضر مع تحالف تمويلي لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 8.5 مليار دولار.

وقالت "أكوا باور" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن التمويل بمزيج من ديون طويلة الأمد وتمويل رأس المال.

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وشركة نيوم للهيدروجين الأخضر عبارة عن مشروع مشترك بين أكوا باور وإير برودكتس وشركة نيوم، وتمتلك أكوا باور 33.3% من ملكية الشركة.

يتضمن المشروع التطوير والتمويل والتصميم والهندسة والمشتريات والتصنيع واختبار المصنع والنقل والبناء والتركيب والإكمال والاختبار والتكليف والتأمين والملكية والتشغيل والصيانة لمرفق الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء على نطاق عالمي في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية، بموجب عقد مدته 30 عامًا لشراء الأمونيا الخضراء مع شركة إير برودكتس.

وأضافت أن التمويل الإجمالي يشمل ديون ذات أولوية بقيمة 5.852 مليار دولار وديون ثانوية بقيمة 475 مليون دولار، وكلاهما مرتب على أساس تمويل المشروع بدون حق الرجوع على شركة أكوا باور.

ويتوزع التمويل على 1.5 مليار دولار من صندوق التنمية الوطني نيابة عن صندوق البنية التحتية الوطني (قيد التأسيس)، و1.25 مليار دولار في شكل تمويل بالريال السعودي من صندوق التنمية الصناعي السعودي.

وذكرت "أكوا باور" أن الرصيد المتبقي من تحالف تمويلي على شكل مزيج من الدفعات غير المؤمنة طويلة الأجل ودفعة مؤمنة من قبل "يولير هيرمز" يضم بنك أبوظبي الأول، و"إتش إس بي سي"، وبنك ستاندرد تشارترد، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية، و"بي إن بي باريبا:، وبنك أبوظبي التجاري، و"ناتيكسيس"، والبنك السعودي البريطاني.

ويضم كذلك كلا من "سوميتومو ميتسوي" المصرفية، والبنك الأهلي السعودي، و"كي إف دبليو"، وبنك الرياض، وبنك نورينشوكين، وبنك ميزوهو، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الإنماء، و"أبيكورب"، و"جي بي مورغان"، وبنك دي زي، وبنك كوريا للتنمية، بالإضافة إلى "كريدي أغريكول".