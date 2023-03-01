"رتال للتطوير" تربح 245.7 مليون ريال في 2022 بزيادة 27%

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن تسجيل صافي ربح قدره 245.7 مليون ريال في العام 2022، هو الأعلى أرباح في تاريخ الشركة، مقابل 193.3 مليون ريال في العام 2021، بنسبة نمو 27%.

وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أرجعت "رتال"، السبب في الزيادة إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة 21% إضافة إلى تحسن نسبة هامش مجمل الربح لعام 2022م الذي بلغ 26.8% مقارنة بهامش مجمل ربح بلغ 22.6% في العام السابق نتيجة ارتفاع الأرباح الخاصة ببيع الوحدات السكنية والأراضي خلال عام 2022م.

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وأشارت الشركة إلى تسجيل ارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية والمصاريف التمويلية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالزيادة في معدلات سايبور (سعر الفائدة بين البنوك السعودية).

كما سجلت ارتفاعاً في الأرباح الناتجة من حصة الشركة في عوائد استثمارات التي يتم المحاسبة عليها بطريقة حقوق الملكية والأرباح الناتجة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة والإيرادات الأخرى وهو ما انعكس على تحسن نسبة هامش صافي الربح الذي بلغ 22.2% في عام 2022م مقارنة بنسبة 17.8% في العام السابق.