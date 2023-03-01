سوق السعودية
"غازكو" تنهي مذكرة التفاهم مع "مكين إنيرجي" بشأن تأسيس شركة لمحطات وشبكات الغاز
أكدت أن إنهاء المذكرة جاء بناءً على رغبة الطرفين بعد عمل الدراسات اللازمة
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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، عن إنهاء مذكرة التفاهم مع شركة "مكين إنيرجي" والمتعلقة في بحث جدوى تأسيس شركة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة منشآت ومحطات وشبكات الغاز.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إنهاء مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين جاء بناءً على رغبة الطرفين بعد عمل الدراسات اللازمة.
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وأضافت أنه لم ينتج عن هذا الإنهاء أي أثر مالي يذكر.
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