سوق السعودية
"معدنية" تمدد مذكرة التفاهم مع مجموعة "آي جي ال" لإنشاء مصنع لسبك الألمنيوم
التمديد لمدة 6 أشهر اعتبارا من بداية شهر مارس 2023 قابلة للتمديد
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أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"عن تمديد مذكرة تفاهم الموقعة مع مجموعة "آي جي ال" لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارا من بداية شهر مارس 2023م قابلة للتمديد.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أي أثر مالي على قوائم الشركة ولا توجد تكاليف مرتبطة بالحدث.
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كانت "معدنية" وقعت في 31 أغسطس 2022م مذكرة تفاهم مع مجموعة "آي جي ال" بخصوص إنشاء مصنع لسبك الألمنيوم.
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