اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
شعار الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
سوق السعودية

"معدنية" تمدد مذكرة التفاهم مع مجموعة "آي جي ال" لإنشاء مصنع لسبك الألمنيوم

التمديد لمدة 6 أشهر اعتبارا من بداية شهر مارس 2023 قابلة للتمديد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"عن تمديد مذكرة تفاهم الموقعة مع مجموعة "آي جي ال" لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارا من بداية شهر مارس 2023م قابلة للتمديد.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أي أثر مالي على قوائم الشركة ولا توجد تكاليف مرتبطة بالحدث.

كانت "معدنية" وقعت في 31 أغسطس 2022م مذكرة تفاهم مع مجموعة "آي جي ال" بخصوص إنشاء مصنع لسبك الألمنيوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
علماء أميركيون يعملون على تطوير حواسيب تحاكي وظائف خلايا المخ علماء أميركيون يعملون على تطوير حواسيب تحاكي وظائف خلايا المخ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط