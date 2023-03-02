سوق السعودية
أرباح "رؤوم التجارية" ترتفع 23.55% إلى 30.74 مليون ريال في 2022
إيرادات الشركة في 2022 ترتفع لنحو 135.23 مليون ريال
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ارتفع صافي أرباح شركة "رؤوم التجارية" بنسبة 23.55% في 2022، إلى نحو 30.74 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 24.88 مليون ريال في 2021.
وقالت شركة "رؤوم التجارية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الزيادة في صافي الربح خلال 2022 على أساس سنوي، تعود إلى زيادة حجم المبيعات وارتفاع هوامش الربحية.
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وبلغت إيرادات "رؤوم التجارية" نحو 135.23 مليون ريال في 2022، مقارنة بنحو 110.19 مليون ريال في 2021، بزيادة 22.72%.
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