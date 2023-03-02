أرباح "زهرة الواحة" تتراجع لـ 15.7 مليون ريال في 2022..وتوصية بتوزيع 6% أرباحاً نقدية

تراجع صافي أرباح شركة "زهرة الواحة للتجارة" بنسبة 75.62% في 2022، إلى نحو 15.74 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 64.57 مليون ريال في 2021.

وقالت شركة زهرة الواحة للتجارة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن التراجع في صافي الربح خلال 2022 على أساس سنوي، تعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات خلال عام 2022 عن العام السابق بنسبة 23% بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وخاصة خلال النصف الثاني، بينما ارتفعت المبيعات للعام الحالي 2022 عن العام السابق 2021 بنسبة 14%.

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وأضافت أن ضمن أساس تراجع الأرباح السنوية، ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 9.70% عن العام السابق، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 6.7% عن العام السابق، وارتفاع مخصص الانخفاض في الذمم المدينة التجارية بنسبة 39.83%.

وتابعت: "إثر تقييم مخزون آخر السنة حيث بلغت قيمة الانخفاض في المخزون 4.5 مليون ريال والذى نتج عن التذبذب الحاد في أسعار المواد الخام خلال عام 2022 والتي أثرت على تكلفة المخزون (مواد الخام - المنتج تام الصنع) في 31 ديسمبر 2022 مما تطلب إعادة التقييم".

"ارتفاع خسائر الاستثمارات بالقيمة العادلة حيث حقق الاستثمار في المحفظة الاستثمارية خسائر بمبلغ 2.95 مليون ريال مقابل أرباح بمبلغ 6.17 مليون ريال في العام السابق، وارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 65.13% عن العام السابق 2021 بسبب ارتفاع متوسط سعر الفائدة (سايبور)"، بحسب الشركة.

وبلغت إيرادات "زهرة الواحة للتجارة" نحو 624.74 مليون ريال في 2022، مقارنة بنحو 549 مليون ريال في 2021، بزيادة 13.79%.

وأعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2022، بإجمالي 13.5 مليون ريال لعدد 22.5 مليون سهم.

وقالت، إن حصة السهم من التوزيع 60 هللة بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6%.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثاني يوم تداول يلى يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة وسوف يعلن عن تاريخ انعقاد الجمعية العامة لاحقاً.